Agropoli, furto alla croce rossa: ritrovata la refurtiva I beni sottratti erano nelle mani di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Denunciato

E' stata rintracciata e recuperata la refurtiva sottratta l'altro ieri sera da un magazzino della croce rossa di Agropoli. I carabinieri della locale stazione hanno ritrovato i beni destinati a persone bisognose e bambini ed hanno restituito al personale i cerchietti, fermagli per capelli, giochi per i più piccoli e numerosi altri oggetti. La refurtiva era nelle mani di un uomo, già noto alle forze dell'ordine e già più volte denunciato, che tentava di vendere gli oggetti in proprio. I Carabinieri, grazie alla segnalazione del Presidente, Giovanna Infante, sono tempestivamente intervenuti riuscendo ad identificare chi ne fosse in possesso e assicurando la restituzione di quanto sottratto alla Croce Rossa. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.