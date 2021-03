Pagani, dopo l'esondazione del Sarno "Si lavora senza sosta" "In queste ore si sta provvedendo a ricostruire l'argine del fiume"

Esondazione fiume tra Pagani e San Marzano Sul Sarno

Le abbondanti piogge della giornata di ieri hanno purtroppo provocato un'esondazione del fiume Sarno nella zona compresa tra Pagani e San Marzano Sul Sarno, provocando danni ingenti a numerose famiglie che abitano a traversa Antonio Esposito Ferraioli e via Gramsci.

Una situazione che l'assessore Pietro Sessa, delegato alle politiche agricole, sta seguendo dalla serata di ieri insieme all'assessore Veronica Russo, delegata alla polizia municipale, guidata dal comandante Sarno, in stretta collaborazione con l'amministrazione di San Marzano e con il supporto della Protezione Civile Papa Charlie, la polizia municipale di tutte le forze dell'ordine che si sono occupate dell'emergenza.

"Purtroppo la rottura degli argini del fiume in un punto insolito ha causato l'allagamento di decine di case, danni ingenti ai raccolti delle terre coltivate e anche mancanza d'acqua. Per le famiglie paganesi infatti non sono assicurati in quel tratto i servizi di Gori Spa, interventi che stiamo procedendo a chiedere con carattere di urgenza, poiché al momento le acque dei pozzi, unico approvvigionamento, risultano contaminate." Si legge in una nota del sindaco di Pagani Lello De Prisco.

"Nel frattempo grazie all'intervento della Papa Charlie e all'aiuto di privati che ci stanno supportando in questa azione di emergenza, in particolare Vini Tortora di via Lamioni, l'acqua viene assicurata alle famiglie attraverso le cisterne. Gli interventi stanno continuando da ieri senza sosta, con vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale dei due Comuni a lavoro: in queste ore si sta provvedendo a ricostruire l'argine del fiume grazie al supporto del Genio Civile e vigili del fuoco e protezione civile sono a lavoro per liberare dall'acqua le case allagate. Alle nostre famiglie coinvolte tutta la nostra solidarietà e il massimo supporto possibile."