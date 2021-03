Il castello Colonna di Eboli finisce in parlamento Al question time alla Camera, Conte (LeU): "Struttura da valorizzare"

"Un intervento strutturale per la tutela e la valorizzazione del castello Colonna di Eboli, come elemento centrale di un polo storico e culturale del territorio che può diventare volano di sviluppo e crescita della zona". Lo ha chiesto in un question time al Governo nell’aula di Montecitorio il deputato Federico Conte, di Liberi e Uguali.

"Il fortilizio di Eboli - ha detto il parlamentare - è considerato uno fra i più importanti del medioevo. Ha subito due crolli, e una vera ricostruzione delle parti di opera perdute non è mai avvenuta. Oggi ospita in ambito giudiziario un Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (Icatt) e il complesso non è visitabile al suo interno mentre potrebbe realizzare con altri importanti beni monumentali un polo storico e culturale di grande pregio che, messi in rete, con adeguata valorizzazione, potrebbero rappresentare un volano per il turismo religioso e culturale del territorio, così come chiesto anche dalle linee guida del Next Generation Eu", il punto di vista dell'esponente politico salernitano.

"Non a caso questo individua esplicitamente la cultura e il turismo come elementi centrali, tanto che nella prima bozza di Recovery Plan le misure a favore di turismo e cultura ammontano a circa 8 miliardi. Una base per investire nella bellezza del Paese, a partire dai centri storici del Mezzogiorno, di cui il Castello Colonna di Eboli è un simbolo di potenzialità e valore", ha argomentato Conte.