"Un Hub per la somministrazione degli anticorpi monoclonali" La proposta dei sindaci dell'Agro e della Valle Metelliana

I Sindaci dell’ Agro Nocerino–Sarnese e della Valle Metelliana hanno inviato una missiva indirizzata al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e al direttore generale dell’ Asl Salerno, dott. Mario Iervolino per chiedere l'attivazione di un HUB per la somministrazione di anticorpi monoclonali anti-covid 19. Nella comunicazione è stata espressa la comune preoccupazione per il momento che stanno vivendo i territori dovuto ad una nuova ondata di contagi.

Pertanto i Sindaci, riuniti in conferenza permanente, hanno richiesto una ottimizzazione del servizio offerto ai cittadini ospedalizzati o in attesa di ricovero.

"La proposta unanime è quella di costituire, presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore o nell’ambito delle strutture che fanno parte dello stesso DEA, un HUB per la somministrazione ai malati degli anticorpi monoclonali anti-Covid 19, secondo il protocollo approvato dall’AIFA, in modo simile a quanto fatto dall’ASL Napoli 3 nell’Ospedale di Boscotrecase. Tale soluzione, sostengono i Sindaci provocherebbe una riduzione delle degenze per i casi di media gravità e una riduzione dei casi che poi si aggravano e hanno bisogno di terapie intensiva. Gli anticorpi monoclonali, si legge nella nota congiunta, secondo l’uso approvato dall’AIFA sono una valida alternativa terapeutica che potrebbe snellire i ricoveri e far diminuire i costi sia in termini economici che di vite umane per la gestione pandemica." Si legge nel documento.

A sottoscrivere la richiesta sono stati: Giuseppe Canfora sindaco di Sarno, il dott. Cosimo Ferraioli sindaco del Comune di Angri,l’ avv. Paola Lanzara sindaco del Comune di Castel San Giorgio, il dott. Antonio La Mura in qualità di sindaco ff. del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, il dott. Giorgio Marchese sindaco del Comune di Siano, il dott. Carmine Pagano sindaco del Comune di Roccapiemonte,il dott. Pietro Pentangelo sindaco del Comune di Corbara, il dott. Vincenzo Servalli sindaco del Comune di Cava dei Tirreni,l’ Ing. Michele Strianese sindaco del Comune di San Valentino Torio,l’ avv. Manlio Torquato sindaco del Comune di Nocera Inferiore,l’ avv. Carmela Zuottolo, sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno, Antonio Rescigno sindaco di Bracigliano, l’ avv. Giovanni Maria Cuofano sindaco del Comune di Nocera Superiore, l’ avv. Raffaele Maria De Prisco sindaco del Comune di Pagani e il dott. Cristoforo Salvati sindaco del Comune di Scafati.