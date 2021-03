Cava, al via il secondo centro di vaccinazione "Ad oggi sono circa 300 i vaccinati della scuola"

"In relazione alle tante legittime preoccupazioni dei cittadini circa la campagna di vaccinazione - afferma il Sindaco Vincenzo Servalli - vi informo che si sta procedendo, in funzione della disponibilità del vaccino AstraZeneca, alla vaccinazione del personale scolastico che, su richiesta delle scuole, viene effettuata di pomeriggio per consentire l'attività scolastica in DAD la mattina. Ad oggi sono circa 300 i vaccinati della scuola e per la fine della prossima settimana si conta di completare l'intero programma."

Domani, venerdì 12 marzo, si aprirà il secondo centro di vaccinazioni presso il Convento di San Francesco. "È un centro molto funzionale che consentirà una accelerazione delle vaccinazioni, sempre in relazione all'effettiva disponibilità dei vaccini. - Ha aggiungo il sindaco - Il prossimo sabato pomeriggio saranno vaccinati con il Pfizer i primi 50 over 80, per poi procedere con la massima celerità possibile a vaccinare tutta la popolazione cavese. Ringrazio l'Asl ed in particolare il Direttore del Distretto sanitario 63, Pio Vecchione e l'Assessore alla Tutela della Salute, Armando Lamberti, per lo straordinario lavoro svolto in condizioni di particolari difficoltà che avrò modo di rappresentare compiutamente nei prossimi giorni".