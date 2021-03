Nocera Inferiore: procedono i lavori presso la scuola Marrazzo Sono in corso interventi di rimodulazione delle aule

Sono in corso i lavori di rimodulazione delle aule alla Scuola Marrazzo del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore. Le verifiche congiunte effettuate dall’ Ufficio LL.PP. del Comune di Nocera inferiore e dall'amministrazione comunale a seguito delle richieste pervenute dalla Dirigente Lombardo per risolvere la problematica dei doppi turni, hanno autorizzato gli interventi di adeguamento delle aule alla normativa per il rispetto delle prescrizioni anti-covid19. I lavori interessano sette aule che saranno rimodulate ed allargate per garantire una maggiore capienza. “Anche se le attività in presenza sono sospese, i lavori in corso porteranno grandi benefici alla struttura - ha dichiarato l’ assessore Ugolino - in quanto le aule erano di dimensioni ridotte se relazionate al numero di alunni frequentanti e alle previsioni di crescita del numero di alunni per il prossimo anno”.