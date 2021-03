Donna investita in strada: caccia all'auto pirata Dramma sfiorato a Battipaglia

Paura a Battipaglia dove una donna è stata investita da un’auto in via Sepe, nel rione Stella. Il conducente non si è fermato a soccorrere la malcapitata che stava attraversando la strada ed è fuggito via. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e dai sanitari del 118 che l’hanno condotta in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Intanto è caccia al pirata della strada. Sul caso indaga la polizia municipale.