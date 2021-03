Baronissi: completati i lavori di allargamento stradale Creati 13 nuovi posti auto

Sono stati completati i lavori di allargamento stradale di via Villari ad Antessano, nel tratto che va dall’incrocio di via Bianco con via Quaranta. Creati tredici posti auto a raso residenziali, di cui uno per disabili. I lavori danno un contributo all’accessibilità, alla sicurezza stradale e alla vivibilità della frazione. “Era un intervento molto atteso dagli abitanti della zona – ricorda il sindaco Gianfranco Valiante – un importante tassello per la vivibilità dei tanti residenti.

I lavori hanno migliorato la viabilità e hanno risolto l’atavico fabbisogno di parcheggi in zona”. “Abbiamo consegnato i lavori con ritardo a causa di problemi con la ditta appaltatrice – spiega l’assessore all’urbanistica Maria Sarno - ma abbiamo superato il disagio cambiando in corsa il progetto e migliorandolo ulteriormente. E’ in atto una trasformazione urbanistica di tutto il territorio e l’intervento di Antessano è un importante tassello”. Fino ad oggi in via Villari le auto venivano parcheggiate lungo il lato sinistro della strada – angusta e disagevole - creando problemi di circolazione a causa del restringimento della carreggiata. L’intervento ha consentito l’allargamento della sede stradale, oltre alla creazione di parcheggi e marciapiedi.