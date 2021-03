Pagani: ancora un incendio in un locale commerciale Indagano i carabinieri

Ancora paura a Pagani per un incendio sviluppatosi in un' officina in via de Gasperi. A fuoco un piccolo esercizio commerciale che si occupa di montaggio accessori per auto. Allarme tra i residenti, nella stessa zona domenica scorsa è andato in fumo un deposito di pneumatici e materiale ferroso. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Indagano i carabinieri. Non si esclude alcuna pista.