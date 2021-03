Nocera, apre il nuovo sottopasso pedonale di via Martinez Interventi di riqualificazione realizzati da Rfi in collaborazione con il Comune

Ha aperto oggi a Nocera Inferiore il rinnovato sottopasso pedonale di via Martinez Y Cabrera. Gli interventi di riqualificazione sono stati realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiorem grazie a una convenzione sottoscritta tra le parti, hanno interessato anche il sottopasso di via Bosco Lucarelli.

"Una nuova pavimentazione e moderni rivestimenti alle pareti sono stati arricchiti da elementi artistici che rappresentano la storia del territorio nocerino. Illuminazione ad alta efficienza e un impianto di videosorveglianza contribuiscono a incrementare i livelli di sicurezza dei sottopassi, predisposti anche per l’installazione di servoscala", si legge nella nota che presenta l'intervento infrastrutturale.

"I due passaggi sotterranei consentono di superare, in totale sicurezza, i binari della linea ferroviaria Napoli-Salerno che attraversano il centro urbano", assicurano da Rfi.

I lavori sono stati portati a termine in circa tre mesi con un impegno economico complessivo di 220mila euro.