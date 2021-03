Giffoni, in aula il piano opere pubbliche da 63 milioni In consiglio comunale la surroga di Eliana Malfeo, che lascia il posto a Vincenzo Cavaliero

Al centro del dibattito dell'ultimo consiglio comunale di Giffoni Valle Piana l’approvazione del programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici previsti sul territorio comunale. Il piano, da ben 63 milioni di euro, è stato approvato dalla maggioranza e dai gruppi misti, con la sola astensione dell’opposizione.

"Stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro, dimostrandoci più forti anche del momento storico difficile che attanaglia l’Italia intera - le parole del sindaco Antonio Giuliano -. Dopo i tanti obiettivi raggiunti nei primi quattro anni di mandato, siamo riusciti a progettare nuove opere in tempi record e a ottenere finanziamenti per appaltare le opere e garantire la crescita e lo sviluppo di questa città come promesso in campagna elettorale".

All’ordine del giorno, anche la surroga di Eliana Malfeo dal ruolo di assessore, seppur mantenendo la delega alle politiche sociali con la nomina di assessore esterno. Al suo posto, è stato nominato Vincenzo Cavaliero come consigliere comunale. Per Cavaliero, appartenente alla lista civica “Giffoni Bene Comune” che nel giugno 2016 vinse le elezioni amministrative e attuale segretario del circolo "Angelo Russomando" del Partito democratico, si tratta di un ritorno tra gli scanni dell’aula consiliare.

"Accolgo con grande gioia l’ingresso in consiglio comunale di Vincenzo Cavaliero, energia nuova per una macchina amministrativa già oleata e pronta a raggiungere tanti nuovi traguardi", il messaggio del sindaco Antonio Giuliano.