Pellezzano: inaugurato il nuovo parcheggio di Cologna Un'opera molto attesa dai cittadini della frazione

Questa mattina è stata aperta al pubblico la nuova area di parcheggio di via Aldo Moro alla frazione Cologna di Pellezzano. Alla presenza del Sindaco Francesco Morra, di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’achitetto Alfonso Landi dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’Ufficio Tecnico, è stata così resa fruibile la nuova area, con i residenti che hanno simpaticamente e simbolicamente applaudito dai propri balconi. Si tratta, infatti, di un’opera molto attesa dai Cittadini di Cologna.

"Un'opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale per un’area completamente abbandonata che veniva utilizzata dai residenti pur non essendo non in buone condizioni. Abbiamo rinnovato completamente la zona.”