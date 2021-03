Pagani, il sindaco contagiato: "Il peggio è passato" De Prisco ringrazia quanti gli sono stati vicini

Il sindaco di Pagani Lello De Prisco, che ha contratto il Covid 19 nei giorni scorsi, ha voluto scrivere un messaggio sulla sua pagina Facebook per rassicurare quanti gli hanno dimostrato affetto e vicinanza. “Buongiorno cari amici, voglio ringraziarvi infinitamente per tutti i messaggi di vicinanza che in migliaia mi state recapitando in tutti i modi. Mi scuso se negli ultimi due giorni non ho risposto alle vostre chiamate o sms. Purtroppo il Covid-19 si è palesato con qualche sintomo, febbre e stanchezza in particolare, anche dovuta alla terapia, e ho dovuto silenziare il cellulare. Ma ora il peggio è passato e sento la vostra vicinanza a farmi forza. Ancora qualche giorno e ritornerete a sentirmi tuonare, come mio solito. Ancora grazie a tutti. E prestate la massima prudenza, mi raccomando”.