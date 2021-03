Lotta al "sacchetto selvaggio": nuove multe a Battipaglia Identificati dalle telecamere nuovi "furbetti". Sindaca Francese:"Continua lotta contro inciviltà"

Lotta al "sacchetto selvaggio", identificati nuovi "furbetti" a Battipaglia. Non è la prima volta che la sindaca Cecilia Francese denuncia l'abbandono di rifiuti in città. "Continua la nostra lotta contro l'inciviltà." Ha commentato la fascia tricolore condividendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza posizionate in via 4 novembre.

"Una vera e propria e discarica all'aperto, ecco come alcune persone avevano considerato Via 4 Novembre. Ignari della presenza delle nostre telecamere di videosorveglianza, costoro avevano pensato bene di lasciare in mezzo alla strada i loro rifiuti. Ma non sono passati inosservati! Diverse di queste persone sono state già identificate e presto verranno sanzionate. Al riguardo, mi preme ringraziare sia il Settore Ambientale della Protezione Civile Battipaglia che la Polizia Municipale per l'importante lavoro svolto." Sottolinea la sindaca Francese.

Meno di una settimana fa le telecamere avevano ripreso una persona che dall'auto lanciava diverse buste di spazzatura in un'altra zona della città. "Comportamento deprecabile, oltre che illecito" Aveva commentato la sindaca, aggiungendo che la persona era stata identificata e multata.