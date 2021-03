Arriva la banda ultra larga a Montecorvino Pugliano Installati 30 chilometri di infrastruttura in oltre 3mila unità immobiliari

A Montecorvino Pugliano parte la rivoluzione tecnologica: abitazioni, uffici pubblici, scuole, attività commerciali e ricettive, potranno contare su una rete di telecomunicazione a banda ultra-larga. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita dal Sindaco Alessandro Chiola, dalla delegata all’Innovazione Tecnologia, Emanuela Landi, e dall’ingegner Marco Baldissara, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio, con la collaborazione dell'Ufficio tecnico comunale. Il piano prevede la copertura capillare del territorio di Montecorvino Pugliano con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate. I cittadini di Montecorvino Pugliano possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito http://www.openfiber.it, contattare uno dei diversi operatori partner di Open Fiber per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad alta velocità.

Le risorse stanziate non hanno gravato sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania. Oltre a private abitazioni e insediamenti produttivi, saranno inoltre cablate tutte le sedi della pubblica amministrazione che potranno quindi erogare i propri servizi in modo ancora più efficiente ed efficace.

Il progetto prevede la copertura in modalità FTTH (Fiber-to-the-home, con la fibra ottica stesa direttamente all’interno delle singole) di circa 3000 unità immobiliari. Sono invece circa un migliaio le unità immobiliari che verranno raggiunte dalla banda ultra-larga grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Una rete a banda ultra-larga permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: smart working, telemedicina, telelavoro, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. Le strade coperte dalla fibra FTTH di proprietà pubblica sono: Strada Ss18, Sp 323, sp 313, sp 28b, sp 340, Via Carlo Del Prete, Via Carlo Del Prete, Corso Germano Lamberti, Corso Tommaso Lamberti, Via San Vito, Via G. Ferrara, Via Antonio D'Aiutolo , Via C. Villeco, Via Armando Diaz, Via Domenico Di Napoli, Via Roma, Via L. Calabritto, Via Trieste, Via Trento, Via Serroni, Via San Matteo, Via G. Palmentieri, Via Olivella, Via Nazario Sauro, Via Misericordia, Via Mattia Calabritto, Via Giuseppe Rossi, Via Pasquale Campione, Via G. Polcaro, Via Girolamo Budetta, Via B. Della Corte, Via A. Greco, Via Beneficenza, Via A. Pettinati, Via A. Parisi, Via Angelo Calabritto, Vicolo Gaudio, Vicolo Corto, Contrada Parapoti, Piazza Franchina, Via Parapoti, Via Gelso, Via Vittorio Emanuele Ii, Via Trauso, Via M. Toriello, Via Umberto Maddalena, Via Temponi, Via Giovanni Pettinati, Via Bocca Lupo, Via San Felice, Via Fortunato Arena, Piazza San Bernardino, Via Cristoforo Colombo, Via Giuseppe Ungaretti, Viale Giuseppe Verdi, Via Etna, Via Torino, Via Francesco Pagano, Via Monviso, Via Don Pietro Sparano, Via Giuseppe Bergamo, Via Vincenzo Bellini, Via Paolo Borsellino, Via Torquato Tasso, Via Delle Mimose, Piazza Ernesto Lenza, Via Aldo Moro, Via Antonio Meucci, Via Antonio Meucci, Via Dante Alighieri, Via Dei Mille, Via Dei Mille, Via Enrico Fermi, Via Gabriele D'annunzio, Via Giacomo Matteotti, Via Giovanni Gentile, Via Giuseppe Mazzini, Via Giuseppe Olivieri, Via Gran Sasso, Via Irma Bernardi, Via Luigi Grieco, Via Marco Biagi, Via Monsignor Giovanni Toriello, Via Monte Bianco, Via Orazio Flacco, Via Paolo Emilio Bilotti, Via Primo Levi, Via Sandro Pertini, Via Sorrentiello, Via Vincenzo Budetta, Via Virgilio Budetta, Via Giovanni D'Ajutolo, Via San Michele, Via Francesco Serfilippo, Via Alberto Morese, Via Alcide De Gasperi, Via Bach, Via F. Schettini, Piazza San Padre Pio, Piazza Enrico Toti Quercione, Via Zarrico.