Sarno, quasi conclusi i lavori al liceo Caro di Episcopio I progetti prevedono opere di impermeabilizzazione, riparazione di infissi, manutenzione impianti

La Provincia di Salerno prosegue i “Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19” per cui l’Ente ha stanziato la somma di € 2.800.000,00, suddivisi in due progetti ognuno dell’importo di € 1.400.000,00 l’uno, sia per le scuole ricadenti nell’Area Centro Nord che per le scuole ricadenti nell’Area Sud della provincia.

In particolare sono quasi conclusi i lavori previsti presso il Liceo Tito Lucrezio Caro, con sede in località Episcopio nel Comune di Sarno, dove le infiltrazioni avevano reso impraticabili alcune aule della scuola.

“Al Liceo Caro di Episcopio – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – stiamo lavorando alla impermeabilizzazione e sigillatura delle finestre. Con questo intervento viene ripristinato il manto impermeabile, le scossaline del parapetto e risanate le aule interessate da ammaloramento degli intonaci a causa delle infiltrazioni. I lavori del Liceo Caro sono parte integrante della progettazione sulle scuole ricadenti nell’Area Centro Nord che, come per l’Area Sud, è stata elaborata dal nostro settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese.

I progetti prevedono opere di impermeabilizzazione, riparazione/sostituzione di infissi, manutenzione impianti e interventi urgenti necessari per la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici che permettono alla Provincia di Salerno di tutelare il diritto allo studio e la sicurezza delle comunità scolastiche, cioè di studenti, docenti, operatori scolastici tutti e famiglie.”