Assistenza dimezzata per Christian, bimbo affetto da Sma Esplode la protesta sui social, il comune di Serre: "Siamo con te"

Il piccolo Christian ha 9 anni ed è affetto da Sma, Atrofia Muscolare Spinale. Avrebbe diritto a 65 ore di terapia e assistenza domiciliare, ma a causa dell'emergenza Covid, da circa tre mesi, al piccolo non viene assicurato lo stesso numero di cure domiciliari da parte dell’Asl di Salerno, nello specifico dal distretto Sanitario Eboli/Buccino. Le cure domiciliari sono state affidate dall’Asl ad una ditta esterna e le ore di assistenza sono state drasticamente diminuite a 25. Ad accendere i riflettori sulla difficile situazione proprio la mamma del piccolo, Nadia Trotta che, con continue chiamate ed incursioni presso l'Asl di Salerno, sta combattendo per far valere i diritti di suo figlio. Dopo aver anche scritto al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per richiedere un incontro, anche in video conferenza, in merito alla faccenda, la sua protesta continua anche sui social con l'hashtag #iostoconchristian.

A condividere la storia della giovane mamma di Persano e del piccolo Christian anche il comune di Serre: "Condividiamo questa battaglia poichè il diritto alla salute è imprescindibile ed è valore assoluto di ogni persona, soprattutto in questo momento particolare...lo è ancora di più per chi, come il nostro piccolo Christian, affronta la sua malattia e combatte la sua battaglia in un periodo così difficile. Condividiamo tutti! Grazie! Forza Christian! Siamo con te"