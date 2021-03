Giornata dei disturbi alimentari: "Saturno" si tinge di lilla La scultura di Baronissi illuminata del colore simbolo della lotta

In occasione della terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare che ricorre oggi, 15 marzi, il Comune di Baronissi ha aderito alla Campagna Anci e Never give up Onlus illuminando la scultura Saturno di lilla, colore simbolo della giornata.

"Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni in Italia. Situazione che si è aggravata alla luce dell’emergenza sanitaria da covid. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio." Il commento dell'amministrazione.