Giffoni Valle Piana: banda larga, attivato servizio Il sindaco Giuliano: “Nuova spinta per l'innovazione tecnologica”

Giffoni Valle Piana si apre alla rivoluzione tecnologica. Da oggi infatti, parte del comune picentino potrà contare sulla banda ultra larga, con la possibilità di poter navigare in internet ad alta velocità. Una spinta verso il futuro voluta dal Sindaco Antonio Giuliano, come sottolineato nell’incontro con i tecnici di Open Fiber, dopo aver terminato il lavoro di cablaggio nella frazione Santa Maria a Vico e nella zona industriale del comune giffonese.

Un’opportunità colta al volo, con le operazioni effettuate che non hanno gravato sul bilancio comunale: Giffoni Valle Piana è stata infatti inserita nel “Programma di sviluppo 2014-2020” portato avanti con fondi statali sotto la supervisione della Regione Campania, per permettere la “riduzione dei divari digitali nei territori e la diffusione di connettività in banda ultra larga”. La rete d’ultima generazione targata Open Fiber è realizzata in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

“Continua senza sosta l’impegno per garantire l’innovazione tecnologica sul territorio comunale – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Raccogliamo per l’ennesima volta i frutti di un’Amministrazione attenta, pronta a sfruttare ogni opportunità. Nel luglio 2018 credemmo in questo progetto, con l’approvazione in Giunta Comunale dello schema di convenzione con Infratel Italia Spa. La partecipazione a questo progetto statale, senza costi sul bilancio comunale, permetterà di portare la banda ultra larga in una delle zone più importanti del territorio comunale, cuore dello sviluppo economico della nostra Città. Siamo già in contatto con i tecnici per estendere questo servizio sul tutto il territorio comunale”.