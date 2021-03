Pellezzano: patrocinio per "Noi per un sorriso speciale" Sostenere progetti per l'inclusione sociale

Approvato, con apposita delibera di Giunta, il Patrocinio morale del Comune di Pellezzano in favore del progetto “Noi per un sorriso speciale – Valle dell’Irno”, in relazione alla campagna Nazionale intitolata “Sporcatevi le mani”.

“Il Patrocinio – ha sottolineato il sindaco Francesco Morra – è un importante riconoscimento simbolico, mediante il quale l’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento ed adesione ad una iniziativa di carattere culturale, educativa, sociale, economica, sportiva, turistica, ambientale, ritenuta meritevole, per le sue caratteristiche e finalità, di essere qualificata fra quelle rilevanti per l’immagine del Comune e per la crescita ed il benessere della Comunità locale”.

“Noi per un sorriso speciale – Valle dell’Irno” – continua il Primo Cittadino – è sicuramente una di quelle iniziative meritevoli di ottenere il patrocinio morale del Comune in merito alla campagna nazionale “Sporcatevi le mani” per la raccolta fondi a favore de “I bambini delle fate”, per sostenere progetti per l’inclusione sociale destinati ai bambini e ragazzi con disabilità e con bisogni complessi Tale iniziativa è sicuramente di particolare e apprezzabile rilievo culturale, educativo e sociale. Ringrazio la Responsabile del Progetto Giusy Nozzolino e la Responsabile per la Valle dell’Irno Anna Murino”.

“I bambini delle fate” è un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da associazioni e realtà del terzo settore, rivolti a ragazzi e famiglie con autismo e altre disabilità. A tal fine l’impresa è impegnata esclusivamente in attività di raccolta fondi regionale tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

Attraverso una rete capillare di collaboratori, vengono coinvolti attivamente imprenditori e cittadini affinchè “adottino a vicinanza” e accompagnino nel tempo un progetto di inclusione a favore dei soggetti più bisognosi.