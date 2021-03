Battipaglia, "Democratici e Progressiti" con Visconti Martinangelo e Todisco al fianco del presidente Asi nella corsa a sindaco

L’ex assessore provinciale Corrado Martinangelo e Francesco Todisco, presidente regionale dei 'Democratici e Progressisti', hanno incontrato il commissario del Partito democratico di Battipaglia Roberto Brusa ed il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Visconti "per sancire le basi di una forte e costruttiva alleanza in vista delle prossime elezioni comunali di Battipaglia", come fanno sapere dall'entourage dell'aspirante fascia tricolore.

"La condivisione delle idee programmatiche, l'apertura di Visconti in occasione della presentazione della sua candidatura e l'ambizioso progetto politico che si sta mettendo in campo per la città di Battipaglia, vedranno il movimento politico 'Democratici e Progressisti', già presente nello schieramento a sostegno del governatore De Luca alle scorse regionali, essere tra i protagonisti dell'ampia e rappresentativa coalizione di centrosinistra. Intanto, nelle prossime ore, i rappresentanti dello schieramento di centrosinistra si riuniranno nuovamente (online, per rispettare le restrizioni anti-covid) con il candidato sindaco Visconti per fare il punto sul programma elettorale e proseguire spediti il cammino verso le amministrative", spiega l'ufficio stampa del presidente Asi, in corsa per la poltrona di sindaco della città della Piana del Sele.