San Valentino Torio: la materna di via Russolino "trasloca" "Numerosi difetti tecnici dell'istituto non ne consentono più l'utilizzo"

La scuola materna di San Valentino Torio, dall'Istituto di Via Russolillo, "trasloca" nel Centro di quartiere di via Sottosanti.

"Siamo costretti a spostare le 5 aule di scuola materna per assicurare le lezioni ai bambini, nella speranza che i contagi da Covid19 si riducano notevolmente e si possa riprendere la didattica in presenza." ad annunciarlo è il sindaco Michele Strianese.

L'edificio di Via Russolillo, già 6 anni fa, fu trovata "con tanti difetti tecnici lasciati sui lavori che allora furono realizzati." Ricorda la fascia tricolore. Si tratta di una struttura con ampi spazi, aule ed un grande spazio esterno che fu importante recuperare.

"Purtroppo numerosi difetti tecnici a partire dall' impermeabilizzazione del tetto di copertura, per passare all' isolamento del pavimento e delle mura perimetrali, all' impianto di deflusso delle acque meteoriche gia' rinvenuti nel 2015, non ne consentono per ora piu' l' utilizzo in condizioni igienico sanitarie giuste per bambini e maestre. Abbiamo fatto tanti lavori di manutenzione in questi anni per consentirne l' agibilita' e l' utilizzo, ma ora c'è bisogno di opere ben piu' importanti." Confessa il primo cittadino senza nascondere il suo dispiacere per una struttura realizzata da circa 6 anni.

"Intanto, proprio per effettuare i lavori a Via Russolillo, stiamo adeguando gli spazi del centro di quartiere che, per alcuni mesi, diventera' una scuola materna. Abbiamo realizzato una nuova aula, ritinteggiato quelle esistenti e adeguato i wc per i piccini. Attrezzeremo anche lo spazio esterno per consentire ai bambini di giocare all' aperto. Ringrazio di cuore l' assessore all' Edilizia Scolastica Giancarlo Baselice e gli operai dell' Ufficio Tecnico Comunale che stanno realizzando i lavori in economia." Conclude Strianese.