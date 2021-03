Covid-19, Giffoni Valle Piana avrà il suo polo vaccinale Il sindaco Giuliano: "Un messaggio di speranza per l'intera città"

“Giffoni Valle Piana avrà il suo polo vaccinale anti Covid-19”. L’annuncio arriva dal Sindaco Antonio Giuliano, al termine di una serie di sopralluoghi con il direttore del distretto Asl 68, Pasquale Melillo, con i tecnici dell’Asl Salerno e con il prezioso lavoro dell’assessore con delega alla Sanità, dottor Luigi Tedesco. La struttura indicata per la realizzazione del polo vaccinale è l’Antica Ramiera, ritenuta idonea per ospitare la popolazione e sottoporla al vaccino, rispettando tutti i canoni previsti. Nei prossimi giorni partirà immediatamente l’iter per la realizzazione del Polo Vaccinale, seguendo nei minimi dettagli le indicazioni strutturali fornite dall’Asl Salerno.

“Faremo tutto il possibile affinchè Giffoni possa ricevere le attrezzature richieste e soprattutto le dosi dei vaccini – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Da Giffoni Valle Piana parte un messaggio di speranza, con la possibilità di ospitare un Polo Vaccinale e dare un impulso al piano vaccinale dando supporto ai concittadini. Questo è solo l’ennesima azione concreta compiuta da questa Amministrazione nella lotta al Coronavirus: nello scorso dicembre, Giffoni Valle Piana fu il primo comune dei Picentini ad allestire un Centro Comunale Covid-19, sottoponendo oltre un migliaio di cittadini ai tamponi antigenici, fondamentali per isolare immediatamente possibili focolai. Allo stesso tempo, dichiarai che Giffoni sarebbe stata pronta ad ospitare un centro vaccinale. Tutto confermato dalla comunicazione dell’Asl che ha indicato l’Antica Ramiera come struttura idonea per la realizzazione del Polo Vaccinale”.