Pagani, troppa gente al cimitero:"Controlli e tolleranza zero" Disposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi:"Affluenza smisurata contro ogni buon senso"

"Siamo tutti consapevoli del valore emotivo di questa giornata, dedicata ai papà. Ma l'affluenza smisurata che si sta registrando presso il cimitero comunale va contro ogni buon senso." Lo scrive il sindaco di Pagani Lello De Prisco sulla sua pagina social.

Segnalata troppa gente e pericolosi assembramenti, la fascia tricolore, quindi, ha rivolto un appello alla cittadinanza: "Proprio per venire incontro alle esigenze della città, il cimitero è stato lasciato aperto almeno mezza giornata da ordinanza, ma tra le motivazioni rientrano quelle di necessità. Nostro malgrado, ci troviamo a ribadire oggi che le visite alle tombe dei defunti per la solennità non rientrano in questi canoni di ristrettezza forzata a cui ci dobbiamo attenere senza se e senza ma per la salvaguardia della salute pubblica. Per questo motivo ribadiamo che applicheremo tolleranza zero attraverso controlli mirati della polizia municipale per coloro che saranno trovati in strada e nei pressi del cimitero senza motivazione di necessità fino ad elevare sanzioni."

Al fine di contenere, contrastare e prevenire ulteriormente il diffondersi del Covid-19, il vicesindaco Valentina Oliva con una nuova ordinanza ha disposto con decorrenza immediata e fino al 31 marzo la proroga delle ulteriori misure restrittive contenute nell'ordinanza sindacale n. 9 dell'11 marzo e la chiusura del civico Cimitero nei giorni festivi e prefestivi.