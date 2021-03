Eboli: completati impianti di pubblica illuminazione Interventi in località Robertiello, San Vito al Sele, Cornito e Lampione

“Nella serata di giovedì 18 marzo sono stati completati gli impianti di pubblica illuminazione in Località Robertiello, San Vito al Sele, Cornito lungo la Sp.30 e Lampione, con l'attivazione delle lampade a LED a basso consumo. Altri due impianti, in località Prato, saranno attivati a breve, mancando solo l'allacciamento alla rete Enel.

Pochi giorni addietro sono stati completati i lavori di riqualificazione della copertura dell'istituto Scolastico Giacinto Romano, relativi ad un primo lotto mentre il 23 marzo, salvo imprevisti, dovrebbero iniziarsi i lavori di bitumazione del tratto terminale di via dei Tini e della rotatoria lungo Viale Epitaffio”. A darne notizia il commissario straordinario Antonio De Iesu che continua: “Sono già in fase di inizio i lavori di costruzione di un piccolo parco giochi presso la Piazzetta dell'Epitaffio e per due ulteriori interventi di Riqualificazione Urbana del quartiere Pezza Paciana I° Lotto e di rifacimento della Pavimentazione di Via Gonzaga ed aree limitrofe sono state completate le procedure di gara, con l'individuazione delle imprese esecutrici.

Analogamente, è stato definito l'affidamento dei Lavori di Completamento dei Viali della zona sud del Cimitero per i quali occorre provvedere alla stipula del contratto, mentre in merito alla Sistemazione della SP.416 Tratto Cioffi - Aversana, importante intervento di riqualificazione viario, si è in attesa della determinazione di affidamento da parte della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini che ha completato le procedure”.