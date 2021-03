Mancano vaccini: stop somministrazioni al centro di Baronissi Il punto vaccinale resterà inattivo oggi e domani, lunedì 22 marzo

Il sindaco Gianfranco Valiante, a seguito di colloqui intercorsi intercorsi con i vertici Asl, ha appreso che il Punto Vaccinale di Popolazione (PVP) di Baronissi resterà inattivo nella giornata di oggi e nel turno mattutino di domani, lunedì 22 marzo.

La temporanea sospensione è dovuta purtroppo alla mancanza di vaccini la cui fornitura all’Asl è prevista solo per domani.

"Il sindaco Valiante ha ribadito ancora una volta alla Direzione AsL la necessità di far funzionare il PVP di Baronissi a pieno regime, con più turni per somministrare il vaccino al più presto e a più persone possibile; vuol dire destinare alla struttura più medici, più infermieri, più operatori addetti." Fanno sapere dall'amministrazione.

Il sindaco ha inoltre ottenuto l’impegno dall'Asl che nel Punto di Baronissi saranno vaccinati (con Moderna) gli OVER ‘80: gli anziani eviteranno così trasferte al PVO presso il Ruggi di Salerno. Sul tema vi è la massima attenzione dell'amministrazione che sta sollecitando in ogni sede l'Asl ad accelerare al massimo le procedure.