Sindaci dell'Agro:"Accolta la richiesta per cure monoclonali" La terapia verrà attivata presso il Covid hospital "M. Scarlato" di Scafati

Accolta la richiesta dei sindaci dell'Agro nocerino Sarnese e della Valle Metelliana di attivare nell'area nord della Provincia il sevizio di terapia con anticorpi monoclonali per i pazienti covid.

"Ha trovato rapida attuazione la nostra richiesta di alcuni giorni fa di attivare presso uno dei P.O. dei Comuni dell'Agro il servizio di terapia con anticorpi monoclonali per venire incontro alle difficoltà terapeutico assitenziali dei pazienti covid.

In linea con le determinazioni aziendali dell'ASL Salerno, lo stesso è stato infatti opportunamente individuato presso il covid hospital "M. Scarlato" di Scafati, consentendo così ai pazienti in maggior sofferenza clinica di trovare sollievo e supporti terapeutici ancor più adeguati." Comunicano in una nota i primi cittadini.

Il servizio che sarà operativo già nei prossimi giorni, conferma le opportunità di scelta strategica della Direzione generale e la nostra proposta.

"Vogliamo pertanto dare merito al Dott. Iervolino e allo stesso Presidente della Regione per una decisione che serve a migliorare la gestione di una fase epidemica particolarmente complessa per le nostre realtà. Garantendo con proposte e ogni possible affiancamento la collaborazione dei nostri Comuni per il superamento di un momento così difficile che vivono le nostre popolazioni."