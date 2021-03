Covid-19, a Baronissi arriva il vaccino "Moderna" Partiranno da domani mattina le vaccinazioni per i primi cento over80

Arriva il vaccino "Moderna" al punto vaccinale al Palairno di Baronissi. Al via, da domani mattina, la vaccinazione degli over 80. "Come avevo preannunciato il PVP di Baronissi curerà la vaccinazione anche degli “over 80” - ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante - Alle 11.45 di oggi è stata consegnata una prima fornitura di “Moderna”. Domattina alle 9 inizierà la vaccinazione in favore di cento over 80 residenti nei comuni del distretto n. 67."

L’Asl sta provvedendo alle convocazioni delle persone registrate in piattaforma. "Accolta la nostra richiesta ma vogliamo che il servizio venga a regime celerizzato. Seguirò personalmente, col prezioso aiuto del collega Antonio Rocco, ogni passo.

Non vogliamo fermarci più." Conclude il primo cittadino.