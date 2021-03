Baronissi sempre più "green": 2 nuove auto ibride alla polizia Valiante:“Abbiamo fatto una scelta che coniuga funzionalità,innovazione e rispetto per l'ambiente”

Si fa “verde” il parco mezzi della Polizia Municipale di Baronissi. E’ avvenuta questa mattina la consegna e la benedizione di due nuove auto di servizio con motorizzazione ibrida elettrico-benzina: complessivamente saranno quattro i veicoli che saranno sostituiti entro poche settimane. “Abbiamo fatto una scelta che coniuga funzionalità, innovazione e rispetto per l'ambiente – dichiara il sindaco Gianfranco Valiante - gradualmente stiamo sostituendo i veicoli alimentati a diesel in favore di modelli più sostenibili. Si tratta di due vetture ibride, con l’alimentazione mista benzina ed elettrica che confermano la volontà dell’amministrazione di muoversi verso una città sempre più smart ed ecosostenibile. Insieme alla sicurezza abbiamo dunque voluto dare un segnale importante anche per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. E’ un segnale affinché l'attenzione resti sempre alta”. “Le nuove auto sono adeguate alle necessità operative degli agenti, dotate di tutte le risorse tecnologiche indispensabili per lo svolgimento delle attività della Polizia Locale – conferma l’assessore alla sicurezza urbana Marco Picarone – e compatibili con l'attenzione alla sostenibilità ambientale”. Le auto elettriche, a marchio Toyota, sono a emissioni zero, sia sotto il profilo dell’inquinamento ambientale, che dal punto di vista dell’inquinamento acustico e, date le sue caratteristiche, concorrerà alla riduzione e alla razionalizzazione dei costi di gestione. Le due nuove vetture saranno utilizzate dagli agenti principalmente nei loro servizi di presidio nei quartieri.