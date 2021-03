Positiva al Covid ma a casa non c'è: denunciata I controlli ad Agropoli: multa e chiusura per un negozio di abbigliamento

Non osservava l'obbligo di chiusura previsto dalla zona rossa, per questo motivo al titolare di un negozio di abbigliamento di Via Risorgimento ad Agropoli è stata notificata una multa di 400 euro. Contestualmente, i caschi bianchi hanno anche sospeso l'attività commerciale per cinque giorni.

Una cittadina di nazionalità statunitense, ma domiciliata ad Agropoli, è stata invece denunciata perché - nonostante sia risultata positiva al Covid e quindi obbligata a restare in casa - non si è fatta trovare dal personale dell'Usca per il secondo tampone molecolare. Il sospetto è che la donna abbia fatto ritorno in patria. Le sue generalità sono state trasmesse al ministero dell'Interno e ai posti di polizia di frontiera.