Tari e famiglie in difficoltà:sostegni a Montecorvino Pugliano Potranno beneficiare degli aiuti i cittadini con un’attestazione ISEE non superiore a 8500 euro

È stato pubblicato sul portale web del Comune di Montecorvino Pugliano, l’avviso pubblico per l’individuazione di categorie beneficiarie di sostegno nel pagamento della Tari, tassa sui rifiuti, per l’anno 2020, o nel caso in cui fosse già versata, la riduzione sarà applicata sugli accertamenti pregressi o in acconto per l’annualità 2021.

L’impegno da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal SindacoAlessandro Chiola, si è reso disponibile grazie ai fondi Covid – 19, destinati dal Governo centrale al Comune di Montecorvino Pugliano e che l’esecutivo ha deciso di destinarli, in parte, alle famiglie più disagiate del territorio.

Qualche settimana fa la Giunta Municipale ha riservato una importante somma economica asupporto delle persone anziane fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria per concorrere in quota parte al pagamento della Tari.

«Si tratta – spiega il Primo CittadinoChiola - di un intervento che ha la finalità di erogare una ulteriore misura di sostegno al reddito in favore dei cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Un provvedimento – sottolinea il Sindaco - finalizzato alla riduzione sulla somma da versare del tributo Tari dovuto per l’anno 2020, la misura della percentuale di riduzione sarà stabilita successivamente, tenendo conto del numero di istanze pervenute, fino ad esaurimento del fondo. Stiamo – conclude – già lavorando ad approvare importanti agevolazioni economiche che coinvolgeranno le attività commerciali di Montecorvino Pugliano maggiormente penalizzate delle chiusure imposte dai provvedimenti governativi».

«Il nostro obiettivo – afferma la delegata ai Tributi, Sara Vota, - è quello di effettuare azioni mirate e prendere in considerazione e focalizzare i nostri sforzi sulla parte della popolazione che più sta risentendo di questa crisi sia sanitaria che economica. Pertanto, il nostro sforzo è quello di alleggerire e alleviare il carico fiscale sulla popolazione più esposta ad uno stato di difficoltà oggi economico ma domani potrebbe diventare sociale».

Potranno beneficiare degli aiuti i cittadini residenti a Montecorvino Pugliano che presentano la seguente condizione: Essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad 8500 euro; Sono esclusi in ogni caso dal beneficio i nuclei familiari in cui, almeno un componente, abbia: una provvista depositata su conti correnti e/o bancari pari o superiore a 6000 euro; valori mobiliari (Buoni fruttiferi, azioni, ecc. ecc.) immediatamente smobilizzabili pari o superiori a 6000; percettori di reddito di cittadinanza o altro sostegno economico pubblico. La domanda per richiedere la riduzione dovrà essere presentata, mediante l’utilizzo dell’apposito modello, scaricabile dal sito web del Comune,all’indirizzo www.comune.montecorvinopugliano.sa.itentro e non oltre le ore 12 del 15 aprile 2021