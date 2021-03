Pagani: al via da sabato al punto vaccinale di popolazione Partiranno dal 27 marzo le somministrazioni nel PVP con sede presso il cinema "La Fenice"

Al via da sabato 27 marzo alle ore 8 il Punto Vaccinale di Popolazione paganese. Il PVP gestito dall’Asl, con sede presso il cinema multisala La Fenice, sarà attivo tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 8 alle ore 20.

Le vaccinazioni in partenza questo fine settimana riguarderanno la popolazione ultrasettantenne, prenotatasi attraverso piattaforma e debitamente avvisata in tempo utile su giorno e orario di somministrazione del vaccino.

«Ringrazio i tanti che si sono messi a disposizione per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. In particolare la consigliera comunale delegata alla Sanità, Rita Greco, l’assessore Felice Califano, il consigliere Tommaso Passamano, la Pagani servizi e l’Aspa, i volontari e i privati che hanno messo a disposizione competenze e anche materiali, Raffaele Vaglia, gestore del cinema multisala paganese, e ovviamente i vertici dell’Asl che si sono adoperati perché questo PVP diventasse realtà e fosse operativo in tempi rapidi» ha detto il sindaco di Pagani, Lello De Prisco.