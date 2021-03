Camerota: "Incivili vanificano gli sforzi per la città" Lavori al centro storico di Marina: "Transenne rimosse, è un'indecenza"

"Si sta provvedendo a sistemare la pavimentazione nel centro storico di Marina di Camerota ma purtroppo gli sforzi vengono vanificati a causa di quella sparuta minoranza di cittadini incivili che hanno pensato di rimuovere le transenne e passare con veicoli e mezzi sopra i lavori non ancora ultimati." A denunciarlo l'amministrazione comunale di Maria Camerota.

"Seppur siamo tutti consapevoli che la pavimentazione del centro storico avrebbe bisogno di un intervento ben più ampio e strutturato, non è accettabile ciò che accade. È un’indecenza. Succede così per i parchi giochi, succede così per gli interventi di manutenzione, succede così per troppe cose." Il duro commento dal comune.