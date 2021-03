Battipaglia, confronto nel Pd: sostegno a Visconti Il commissario Brusa: è finito il tempo dei rancori

Si è tenuta ieri sera, in modalità online, l’assemblea del Partito Democratico di Battipaglia in cui oltre al dibattito nazionale lanciato dal neo segretario Enrico Letta, si sono affrontate le questioni territoriali dell’organizzazione del partito e delle prossime elezioni comunali. Oltre al commissario cittadino Roberto Brusa, hanno partecipato Luca Lascaleia (componente dell’assemblea nazionale), Raffaele Femiano (membro della segreteria provinciale e assemblea regionale), il candidato sindaco Antonio Visconti e vari tesserati.

"Al termine del tesseramento che chiuderà il 30 aprile, si valuterà in accordo con le federazioni provinciali e regionali, di convocare un congresso straordinario per organizzare e strutturare al meglio il partito locale anche in vista delle amministrative di Battipaglia in cui il Partito Democratico sta già lavorando ad una lista forte e rappresentativa del territorio", si legge in una nota a margine dell'evento.

"E’ finito il momento dei rancori, è finito il momento di guardarci indietro, abbiamo una strada spianata avanti a noi. Come si nota già dalle nuove partecipazioni all'Assemblea di ieri, dobbiamo aprire il Pd a nuove forze e nuove esperienze che sappiano integrarsi con chi, da una vita si è speso per questo Partito. Presto si supererà finalmente questa lunga fase commissariale ed il Partito democratico di Battipaglia diventerà un modello di partecipazione attiva, democrazia e confronto. Ne sono convinto - argomenta il commissario, Roberto Brusa -. Antonio Visconti, il nostro candidato sindaco, è una persona umile, seria, competente ed è la migliore scelta possibile per Battipaglia. Facciamo squadra con il resto della coalizione, che si sta rafforzando giorno dopo giorno, per ridare dignità e centralità ad una delle capitali economiche e produttive della nostra provincia".