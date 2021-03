Vietri: fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato in spiaggia Intervenuto il nucleo artificieri dei carabinieri di Salerno

E' stato ritrovato questa mattina, sulla spiaggia di Marina di Vietri sul Mare un piccolo ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. A scoprirlo alcuni pescatori che hanno immediatamente segnalato la presenta del siluro sul litorale alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri di Salerno che, nella tarda mattinata di oggi, hanno proceduto a far brillare l'ordigno e a mettere in sicurezza l'area. Il sindaco Giovanni De Simone ha ringraziato i vigili urbani e i carabinieri per l’intervento tempestivo e per il successo dell’operazione conclusa in tempi brevi.