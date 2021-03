Riapre il mercato ad Eboli ma gli operatori vengono multati L'Anva: «L’accertamento è palesemente infondato ed illegittimo. Pronti a fare ricorso»

È polemica ad Eboli dove, tra ieri e oggi, sono state elevate diverse contravvenzioni agli operatori mercatali. Un'azione «illegittima» secondo i rappresentanti dell'Anva e che «non tiene conto dell'ordinanza 11 disposta dalla Regione il 25 marzo». Tra ieri e oggi sono stati elevati 22 verbali (18 oggi e 4 ieri) da 400 euro l'uno. L’Anva-Confesercenti è stata presente sul posto con il coordinatore regionale Aniello Ciro Pietrofesa e con il presidente cittadino Confesercenti Eboli, Donato Santimone, richiedendo l'intervento dei carabinieri. «L’accertamento è palesemente infondato ed illegittimo», ha spiegato l’avvocato Gianluca Vocca che ha partecipato al sopralluogo. «La contestazione è contraddittoria in quanto è mossa nei riguardi dei mercatali, ritenuti responsabili di aver avviato le attività (previste dalla ultima ordinanza regionale) ‘nonostante non ricorressero i requisiti dell’adozione del piano comunale di sicurezza’. Onere che l’ordinanza 11 del 25 marzo 2021, però, pone in capo ai Comuni. Nel caso di specie, constatata la mancata applicazione del piano comunale di sicurezza, sottoscritto tra Comune e associazioni mercatali di ottobre 2020”. L’Anva Confesercenti ha fatto sapere che «ricorrerà in autotutela al Comando di Polizia Municipale del Comune di Eboli» e che «in caso di esito negativo sarà inoltrato ricorso al Prefetto». Per Donato Santimone “L'inefficienza amministrativa del Comune di Eboli non può penalizzare le piccole imprese del settore agricolo e alimentare e negare un servizio ai consumatori. Il commissario De Iesu faccia attuare il piano di sicurezza già sottoscritto da associazioni di categoria, settore Suap, comandante della Polizia Municipale e adottato dall’Amministrazione comunale di Eboli il 29 ottobre 2020. Lunedi 29 marzo il mercato giornaliero alimentare di piazza XXV Aprile si terrà regolarmente. Non vorremmo assistere alle stesse scene, tenendo presente che nell'area mercatale sono stati già posti i segnali del piano sicurezza comunale».