Cava: da martedì 30 marzo parte la vaccinazione domiciliare Lo rende noto il sindaco Vincenzo Servalli

Inizieranno il prossimo martedì 30 marzo le vaccinazioni domiciliari alle persone non deambulanti ed allettate nl comune di Cava de' Tirreni, a comunicarlo il sindaco Vincenzo Servalli: "Attivata dal distretto sanitario 63 dell'ASL Salerno l''equipe medica coordinata dal dr. Alberto De Rosa, alla quale si aggiungerà anche una ulteriore equipe per l'avvio delle vaccinazioni anche alle persone fragili". Intanto, sono state incrementate le vaccinazioni ai due centri di San Francesco, dedicato agli over 80, e a Palazzo Santa Lucia, dedicato al personale scolastico e Forze dell’Ordine.