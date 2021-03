Rigenerazione urbana: chiesti 5 milioni al ministero La richiesta del comune di Pontecagnano Faiano

Il comune di Pontecagnano Faiano richiede un contributo di 5 milioni di euro per la ridefinizione e la valorizzazione degli spazi urbani.

La Giunta Comunale, nella giornata di giovedì 25 marzo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato Intervento di rigenerazione urbana mediante rifunzionalizzazione e riqualificazione del tessuto cittadino del centro abitato.

La proposta rientrerà nell’ambito dell’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione, degrado urbano e sociale.

Un modo, questo per disegnare o ridisegnare aree ad hoc destinate a promuovere lo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché incentivare la mobilità sostenibile.

"Con questa richiesta di finanziamento, che speriamo venga accolta dal Miinistero, puntiamo a riqualificare e rigenerare gran parte delle aree pubbliche del centro, oltre che a dare nuovi spazi utili alla socialità sia per i giovani che per gli anziani, tema purtroppo da più di un anno congelato a causa di questa maledetta pandemia", il commento dell'Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica.

“Con questa proposta ci facciamo carico di realizzare opere strategiche per il territorio, che vadano nell’ottica della rivoluzione ambientale, economica e sociale. Prendersi cura della nostra città, rendendo più vivibili e funzionali tutte le zone che la compongono, è il compito che si siamo prefissati di svolgere con la passione e la responsabilità che da sempre ci contraddistinguono. Andremo avanti in questa direzione, con coraggio e fiducia in un futuro migliore per Pontecagnano Faiano”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.