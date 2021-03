Alla guida di un'auto con targa contraffatta e senza documenti Sanzionati per 10mila euro tre soggetti di nazionalità bulgara fermati a Scafati

Sono stati beccati a bordo di una Bmw con targa contraffatta: nei guai tre soggetti di nazionalità bulgara fermati dagli agenti di polizia di Scafati, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, ieri sera in via Terze. I tre erano sprovvisti dei documenti di riconoscimento ed il conducente era privo di patente di guida. Per loro sono scattate sanzioni per diecimila euro.

“Dai successivi accertamenti effettuati – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – è emerso addirittura che l’auto in questione era riconducibile ad un soggetto di Roma risultato intestatario di altri 125 veicoli. Voglio ringraziare ancora una volta i nostri agenti della Polizia locale ed il loro comandante Salvatore Dionisio per l’encomiabile azione di controllo che stanno assicurando sul territorio in maniera costante. Nel fine settimana sono state, intanto, ulteriormente intensificate le attività finalizzate a garantire il rispetto delle norme anti-contagio. I nostri agenti hanno eseguito un provvedimento di chiusura per cinque giorni nei confronti di un’attività commerciale i cui gestori non avevano inibito la vendita di merce non consentita dalle recenti normative. Un’azione a tutela di tutti gli altri commercianti che, con grande senso di responsabilità, si attengono al rispetto delle regole”.