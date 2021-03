Cava de' Tirreni: "Dopo il vaccino vorrei vedere il mare" I volontari della croce rossa esaudiscono il desiderio di una 86enne

Prima il vaccino antiCovid, poi il mare: desiderio esaudito per una donna di 86 anni di Cava de' Tirreni. Dopo essersi sottoposta al vaccino, l'anziana ha chiesto ai volontari della croce rossa italiana che l'hanno accompagnata di poter vedere il mare prima di tornare a casa. E così è stato: una breve sosta sulla spiaggia di Vietri "Per una giovincella 86enne, la quale a causa del Covid, non usciva di casa da oltre un anno" Raccontano i volontari, condividendo lo scatto di quel momento. Una sorta di "premio" per la dose di vaccino appena ricevuta. "Si. Il mare ci piace. A noi e ai nostri bimbi più anziani." Si legge nel messaggio condiviso dalla croce rossa.