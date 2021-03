Tentata rapina a Pagani, Calce: "C'è un allarme sociale" "Chiedo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del territorio"

Tentata rapina ieri sera a Pagani. Un uomo ha fatto irruzione all’interno di un'attività commerciale di corso Ettore Padovano. La titolare, spaventata, ha iniziato a gridare mettendo in fuga il malintenzionato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il consigliere Vincenzo Calce ha commentato, via social, l'accaduto: "Ieri sera si è registrata una tentata rapina non consumata al Corso Ettore Padovano. Quindici giorni fa il tentato furto alla gioielleria di Via Marconi. A Pagani c'è un allarme sociale di cui probabilmente non ci stiamo rendendo conto. Chiedo, pertanto, ancora una volta, al Sindaco la convocazione urgente di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Prendiamo provvedimenti prima che si verifichino altri spiacevoli episodi."