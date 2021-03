Pagani, buone notizie: sindaco De Prisco guarito dal Covid "Sono state settimane lunghe e sofferte, oggi si ricomincia con determinazione"

Buone notizie da Pagani, il sindaco Raffaele De Prisco è guarito dal Coronavirus. Il primo cittadino era risultato positivo al Covid lo scorso 9 marzo, oggi il tampone di controllo ha dato finalmente esito negativo. A dare la notizia proprio la fascia tricolore:

"Sono state settimane lunghe e sofferte, in cui oltre alla fatica del virus, mi sono sentito debole perché impossibilitato a svolgere il mio ruolo da primo cittadino in prima linea, come avrei voluto, e devo ringraziare tutti voi, uno per uno, per la forza e l'affetto con cui mi avete sostenuto in questi oltre venti giorni."

Il sindaco ha aggiunto: "Oggi si ricomincia con determinazione a lavorare per le risposte che la città merita, obiettivo dopo obiettivo, insieme alla mia squadra di governo che non si è mai fermata nel suo impegno al servizio della città. Di nuovo con voi, con coraggio per Pagani."