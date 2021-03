Camerota: polizia scorta auto fuori dal comune Identificate 5 persone, controlli intensificati in vista della Pasqua

Controlli intensificati a Camerota in vista del weekend delle festività di Pasqua. Gli agenti del comando di polizia municipale, guidati dal sovrintendente Giovanni Cammarano, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno intercettato e identificato cinque persone a bordo di un’automobile a Camerota capoluogo. Si tratta di cittadini residenti nei comuni limitrofi.



Considerate le restrizioni dettate dalla zona rossa per il contenimento del contagio del coronavirus, i caschi bianchi, dopo gli accertamenti del caso, hanno scortato l’automobile e i cinque occupanti, oltre i confini territoriali del Comune di Camerota.



«Il pattugliamento delle strade non sarà l’unica forma di controllo in vista del prossimo fine settimana - sottolinea il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - insieme ai gruppi di protezione civile e alla polizia municipale è stato predisposto un piano ulteriore di verifica e accertamento delle presenze in entrata sul nostro territorio».