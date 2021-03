Multe mercatali Eboli,incontro Anva-De Iesu:"Problema risolto" Pietrofesa: "Arriva ordinanza per mercato"

Si è svolto questo mattina l'incontro tra l'Anva Regionale Campania rappresentata dal Coordinatore Aniello Ciro Pietrofesa, il Presidente Confesercenti di Eboli Donato Santimone, il loro avvocato Gianluca Vocca, ed il Commissario del Comune di Eboli, Antonio De Jesu.

“La riunione, richiesta attraverso l'intervento del Prefetto di Salerno Francesco Russo, si è svolta in totale cordialità e disponibilità da parte del Commissario al fine di garantire il pieno svolgimento delle attività mercatali alimentari senza subire più penalizzazioni." Dichiara il coordinatore regionale Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa

"Il dott. De Jesu ci ha espresso l’esigenza di apportare alcuni accorgimenti al piano di sicurezza già adottato in precedenza. Misure riguardanti in particolare i percorsi. Ci ha annunciato l’emanazione, entro oggi 30 marzo, dell'Ordinanza che permetterà da domani lo svolgimento dei mercati con le nuove misure di sicurezza.

Si è inoltre parlato anche del futuro dei mercati, sia alimentare che non alimentari. Si è appreso che l'ufficio SUAP sta predisponendo le planimetrie e gli atti necessari per poter procedere ai bandi per assegnare i posteggi vuoti in entrambi i mercati. Infondate, quindi, le voci di delocalizzazione dei due mercati.

Infine si è parlato delle multe elevate agli operatori. Ovviamente entro qualche giorno l'Anva attraverso l'avv. Vocca presenterà richiesta di ritiro in autotutela. C'è grande soddisfazione. Il dialogo porta sempre ad ottime soluzioni. La contrapposizione, invece, arreca danni agli operatori ambulanti, già stressati dalla lunga crisi economica e dalle tante chiusure subite. E’ tempo di evitare la burocrazia e di dare reali risposte immediate alle imprese in lotta per la sopravvivenza”. Conclude Pietrofesa.

Donato Santimone, presidente Confesercenti Eboli, ha aggiunto: “Siamo convinti del rinnovato slancio impresso dal commissario Antonio De Jesu al ruolo strategico del commercio su aree pubbliche e alle stesse attività di vicinato”.

“Ringraziamo il Prefetto di Salerno Francesco Russo che ha favorito immediatamente questa interlocuzione locale a supporto ed a tutela dei nostri associati. -Dichiara il presidente provinciale confesercenti, Raffaele Esposito - E’ la prova lampante che il dialogo e la concertazione istituzionale, se attivati per tempo, rappresentano sempre la migliore soluzione possibile per territori ed attività di impresa. Confesercenti è una garanzia di assoluta tutela per tutti i nostri iscritti, ringrazio i Presidenti Pietrofesa e Santimone per il lavoro eccelso svolto quotidianamente, nel rispetto delle regole, con passione e professionalità”.