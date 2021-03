Giovane suicida a Giffoni, sindaco:"È il momento del silenzio" "La verità è che le parole mancano davanti a notizie del genere"

Un giorno di dolore per il territorio dei Picentini, sconvolti da due suicidi nell'arco di poche ore nella giornata di ieri. Sulla morte del giovane 29enne che, a Giffoni Valle Piana, ha deciso di farla finita dandosi fuoco dopo aver lasciato un messaggio ai suoi familiari, interviene il sindaco Antonio Giuliano.

"La verità è che le parole mancano davanti a notizie del genere. 30 anni sono troppo pochi per morire, rendendo ancora più difficile realizzare quanto successo. La nostra comunità piange un ragazzo ricordato in tanti col sorriso, stringendosi con cordoglio e immenso dolore ai familiari e a tutti i suoi cari. Ogni giudizio diventa superfluo, ogni parola rischia di essere fuori posto. Ora il momento del cordoglio, del silenzio ma soprattutto del rispetto per una giovane vita andata via troppo presto." Le parole della fascia tricolore.