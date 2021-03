Murale della legalità a Montecorvino Pugliano: cercasi artisti L'opera sarà dedicata al maresciallo D'Arminio "Eroe della nostra terra, vittima di camorra"

Murales della legalità a Mortecorvino Pugliano, cercasi artisti! E' stato pubblicato sul sito del comune la manifestazione di interesse per la realizzazione dell'opera nello spazio antistante i nuovi uffici della Polizia Locale.

Gli artisti interessati potranno inviare, dopo aver effettuato un sopralluogo, la domanda di partecipazione ed il proprio progetto al comune. (Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazioni possono essere trovate qui). Il progetto più bello sarà scelto direttamente dai cittadini, che avranno la possibilità di votare su facebook il loro preferito. L'iniziativa dell'amministrazione comunale, ideata al fine di mantenere viva la memoria di chi si è sacrificato per il proprio Paese, ha ricevuto anche il patrocinio della Regione Campania.



«L'iniziativa - spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il presidente del Consiglio Comunale, Milena Salvatore - nasce per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni ai temi della legalità e ricordare il Maresciallo capo D’Arminio che tanto si è distinto nella sua missione. È un eroe della nostra terra, vittima innocente della camorra. Il progetto messo in campo, inoltre, si combina con una visione di rigenerazione urbana che punterà, nel prossimo futuro, a dare spazio a moderne forme di recupero degli spazi».

Il murales dovrà focalizzarsi sul gesto eroico commesso dal maresciallo D'Arminio, rimasto vittima della camorra. Insieme ad esso dovranno essere presenti il tricolore italiano, lo stemma della regione Campania e quello del comune di Montecorvino, la scritta "Polizia Locale" nei suoi colori istituzionali bianco e celeste, una citazione a scelta di uno, o entrambi, gli eroi civici Falcone e Borsellino. L'artista selezionato riceverà un contributo di 1.500 euro per spese e realizzazione.