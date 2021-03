Dopo il furto, ecco la nuova panchina nell'area sportiva Mari Il sindaco di Roccapiemonte: "Il male vince finché il bene non si muove"

Un furto che aveva lasciato sgomenta la comunità e l'intera amministrazione, ad una settimana dalla "scomparsa" di una delle panchine presenti presso l'Area Sportiva Catello Mari di via Starza a Roccapiemonte, questa mattina ne è stata installata una nuova di zecca dagli addetti comunali Alessandro Mauro e Antonio Ragone.

La "migliore risposta", per l'amministrazione, a chi ha commesso lo "scellerato, inqualificabile e criminale gesto di pochi giorni fa".

L'Area Sportiva intitolata a Catello Mari, recentemente riqualificata grazie all'interessamento e all'impegno del Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e dell'Assessore Roberto Fabbricatore, con l'aiuto e il prezioso lavoro di Protezione Civile, Consorzio Campale Stabile e ditte private che hanno fornito il loro contributo gratuito, e' uno dei fiori all'occhiello della comunità rocchese perchè consta della presenza di un campetto di calcio in erba naturale, di giostrine per i bambini piu' piccoli e delle panchine, oltre ad essere dotato di illuminazione con luci di nuova generazione e, tra non molto, vedra' la presenza anche di telecamere di sorveglianza.

"Il male vince finche' il bene non si muove. Noi amiamo Roccapiemonte e se qualcuno con questi gesti pensa di riuscire a fermare la nostra azione amministrativa, volta al miglioramento della citta', beh si sbaglia di grosso. Grazie ai dipendenti Alessandro Mauro e Antonio Ragone che hanno effettuato il lavoro stamattina. Andiamo avanti, un passo alla volta" hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l'Assessore Fabbricatore.