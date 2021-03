Sala Consilina: 100 candeline per la signora Antonietta La città festeggia il secondo centenario a distanza di pochi giorni

La comunità di Sala Consilina è in festa per il compleanno della signora Antonietta Biondi che, oggi, spegne 100 candeline. Stamattina, l’amministrazione comunale, "con viva soddisfazione", ha omaggiato di una targa la signora Antonietta, per il raggiungimento di questo raro traguardo.

"Per Sala Consilina, si tratta del secondo centenario a distanza di pochi giorni e per l’Amministrazione è motivo di orgoglio avere tante persone anziane che godano di buona salute, poiché rappresentano una parte fondamentale della storia della nostra cittadina." Ha scritto sui social il sindaco Francesco Cavallone, condividendo uno scatto dell'incontro. Tantissimi i messaggi di auguri.