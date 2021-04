Giornata sull'autismo,a Pontecagnano il comune si tinge di blu Lanzara: "Lanciamo un segnale forte con un gesto simbolico"

Anche quest’anno il Comune di Pontecagnano Faiano aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, giunta alla sua quattordicesima edizione. Per l’iniziativa, nata nel 2007 su sollecitazione dell’Associazione delle Nazioni Unite e prevista ogni 2 aprile, la facciata principale della Casa Comunale, in quella data, sarà illuminata di blu, colore simbolo della manifestazione.

Stando alle restrizioni dettate dal Coivd-19, non sono concesse altre manifestazioni, tuttavia il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara tiene a precisare quanto segue:

“Quando ci è stato possibile, abbiamo onorato questa giornata con eventi pubblici, concordati con le scuole e le associazioni. Oggi dobbiamo limitare le attività per forza di cose: ovviamente, però, lanciamo un segnale forte con un gesto simbolico, ma che vuole ricordare la presenza di un disturbo purtroppo diffuso, per il quale dobbiamo impegnarci tutti. Non abbiamo strumenti utili per debellare la malattia, ma certamente possiamo sostenere chi ne è affetto e le rispettive famiglie. La strada è lunga, ma abbiamo iniziato da tempo a percorrerla e continueremo a farlo con la forza che ci contraddistingue, riconoscendo la giusta dignità ed il dovuto supporto a chi ha realmente bisogno di noi”,