Abbandona sacchi pieni di documenti: beccato dalle telecamere La denuncia del sindaco di Nocera Superiore: "Persone che macchiano senso civico della comunità"

"I cittadini come la persona che si vede nel video ripreso dalla telecamera nascosta sono coloro che macchiano il senso civico della maggioranza della comunità e che danneggiano il servizio di raccolta differenziata." A denunciarlo il primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano che, sul suo profilo ufficiale, ha pubblicato un video in cui si vede un uomo abbandonare, una dietro l’altro circa 15 buste nere, in via Garibaldi, in pieno giorno.

"All’interno sono stati rinvenuti documenti, anche di natura contabile, di un’azienda edile di Nocera Superiore che rischia, ora, una denuncia penale ed una sanzione pecuniaria. - Informa la Fascia tricolore - Ringrazio gli agenti di Polizia Locale e gli operatori dell’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto e per l’attenzione meticolosa che stanno prestando nei confronti del servizio. Avremmo preferito continuare ad impegnarci per gestire la pandemia e attività di vaccinazioni messe in campo anziché destinare risorse, tempo e sforzi ai comportamenti di singoli che restano, in ogni caso, una ristretta minoranza della comunità."